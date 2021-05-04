Мир в Україні відновити можливо, та лише - за умови політичної волі керівництва країни. В опозиції впевнені - за стіл переговорів мають сідати всі сторони конфлікту, а першим кроком до припинення бойових дій має стати перемир'я.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

В первую очередь должно быть восстановлено перемирие, которое было в прошлом году и оно должно быть базой для дальнейшего политического урегулирования конфликта. Это возможно. Это если будет политическая воля - это можно осуществить и можно достигнуть мира. Наша позиция не изменилась: мы считаем, что переговоры по миру должны проходить со всеми сторонами конфликта, включая непризнанные республики, потому что они тоже подписанты "Минского соглашения. И если политическая воля будет, то мир будет достижим. Мы для этого сделаем все. Наша политическая сила ОПЗЖ готова нести ответственность за то, чтобы восстановить территориальную целостность нашей страны и прекратить стрелять.