Першим кроком для припинення бойових дій на Донбасі має стати перемир'я - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Мир в Україні відновити можливо, та лише - за умови політичної волі керівництва країни. В опозиції впевнені - за стіл переговорів мають сідати всі сторони конфлікту, а першим кроком до припинення бойових дій має стати перемир'я.
Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
В первую очередь должно быть восстановлено перемирие, которое было в прошлом году и оно должно быть базой для дальнейшего политического урегулирования конфликта. Это возможно. Это если будет политическая воля - это можно осуществить и можно достигнуть мира. Наша позиция не изменилась: мы считаем, что переговоры по миру должны проходить со всеми сторонами конфликта, включая непризнанные республики, потому что они тоже подписанты "Минского соглашения. И если политическая воля будет, то мир будет достижим. Мы для этого сделаем все. Наша политическая сила ОПЗЖ готова нести ответственность за то, чтобы восстановить территориальную целостность нашей страны и прекратить стрелять.
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