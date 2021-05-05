В Донецкой области обстреляли больницу для больных коронавирусом [ Редактировать ]
В среду, 5 мая, в Донецкой области, в городе Красногоровка, обстреляли центральную районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской городской военно-гражданской администрации.
В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы.
Сейчас там лечат 45 пациентов.
Вчера ночью город Красногоровка подвергся обстрелу, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница.
После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет. Полные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что возле Шумов на Донбассе погиб украинский военный. Он подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве. Также были ранены двое военных и гражданский.
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский провел большое совещание по Донбассу. На совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.
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