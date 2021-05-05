В среду, 5 мая, в Донецкой области, в городе Красногоровка, обстреляли центральную районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской городской военно-гражданской администрации.

В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы.

Сейчас там лечат 45 пациентов.

Вчера ночью город Красногоровка подвергся обстрелу, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница.

После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет. Полные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что возле Шумов на Донбассе погиб украинский военный. Он подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве. Также были ранены двое военных и гражданский.

Мы также писали о том, что Владимир Зеленский провел большое совещание по Донбассу. На совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.

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