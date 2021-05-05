В среду, 5 мая, стало известно о том, что глава СНБО Алексей Данилов обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на соответствующее письмо.

В документе сообщается о планах СНБО рассмотреть "вопросы ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".

Также Данилов попросил Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине коммунальных услуг и улучшении госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.

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