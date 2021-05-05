На Рівненщині бабуся зникла у Великодню ніч [ Редактировать ]
Пішла до церкви й не повернулася. На Рівненщині вже три доби шукають бабусю, яка зникла у Великодню ніч. Востаннє пенсіонерку бачили після богослужіння - коли вона виходила з церкви з кошиком. Проте додому жінка так і не дійшла. Куди вона могла подітися, дізнавалася Сніжана Сидорук.
78-річна Віра Васейко вже четверту добу не знаходить собі місця. Її старша сестра зникла у Великодню ніч у рідному селі. Жінка пригадує - у суботу ввечері Ганна пішла зі святковим кошиком до місцевого храму на богослужіння.
Віра Васейко, сестра зниклої, жителька села Певжа:
Я ще вийшла за нею провела. Десь вісім годин майбуть було. І пішла помаленьку з кийочком. Рано встала - нема, повинна бути.
У цій хаті на околиці села Певжа жінки мешкають удвох. Вони самотні, одна одну доглядали. Від їхнього будинку до церкви - кілометр. Сестру пані Віра так і не дочекалася. Куди зникла - для односельців загадка.
Марійка Яковюк, жителька села Певжа:
Не знаємо диво. В нас такого в селі ніколи не було. Ми скрізь ходили по всіх хатах, по всіх льохах.
Село невеличке. Тут живуть близько двохсот людей. Місцеві розповідають - бачили Ганну Васейко в церкві, а потім, як та з кошиком ішла після служби центральною вулицею села.
Приблизно в цьому місці обігнали бабусю і пішли вперед вона лишилася ззаду от і все.
Четвертий день обстежують у селі закинуті хати, криниці. Поліцейські залучили рятувальників і нацгвардійців. Та навіть службових собак.
Сергій Мазурок, начальник управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Рівненській області:
По дорозі довела собака навпроти цеї хати запущеної. Тут проведено огляд детальний. Цього місця, як бачите результату немає.
Не знайшли жінки і в навколишніх лісопосадках та полях. Місцеві переконані у селі Ганни Васейко немає. Люди припускають - бабусю могла збити машина, а щоб сховати сліди злочину, вивезли із села.
Лідія Веремчук, жителька села Певже:
Пропала людині все ну що ж ну де ж. Нема і не кошика, і ні рушника і ні кійочка.
Юрій Іващук, начальник кримінальної поліції Дубенського районного відділу поліції:
Обслідували всю вулицю, починаючи від церкви до місця її проживання ніде не виявили місця, де могла б статися дорожньо-транспортна пригода. Бабця мала з собою святковий кошик. Якби було би зіткнення були би якісь уламки.
Правоохоронці припускають - бабуся могла заблукати. Тож її пошуки розширили аж до межі з Волинню.
Поки нацгвардійці та кінологи прочісують територію за селом, пані Віра не втрачає надії знайти рідну сестру.
Віра Васейко, сестра зниклої, жителька села Певжа:
Несла паску от там ті пару яєць, кусочок м'яса чи ковбаси. То хто хотів їсти то вже бери, я то думаю так, но вбивати то нема за що.
У поліції обіцяють шукати Ганну Васейко, доки не знайдуть.
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