Пішла до церкви й не повернулася. На Рівненщині вже три доби шукають бабусю, яка зникла у Великодню ніч. Востаннє пенсіонерку бачили після богослужіння - коли вона виходила з церкви з кошиком. Проте додому жінка так і не дійшла. Куди вона могла подітися, дізнавалася Сніжана Сидорук.

78-річна Віра Васейко вже четверту добу не знаходить собі місця. Її старша сестра зникла у Великодню ніч у рідному селі. Жінка пригадує - у суботу ввечері Ганна пішла зі святковим кошиком до місцевого храму на богослужіння.

Віра Васейко, сестра зниклої, жителька села Певжа:

Я ще вийшла за нею провела. Десь вісім годин майбуть було. І пішла помаленьку з кийочком. Рано встала - нема, повинна бути.

У цій хаті на околиці села Певжа жінки мешкають удвох. Вони самотні, одна одну доглядали. Від їхнього будинку до церкви - кілометр. Сестру пані Віра так і не дочекалася. Куди зникла - для односельців загадка.

Марійка Яковюк, жителька села Певжа:

Не знаємо диво. В нас такого в селі ніколи не було. Ми скрізь ходили по всіх хатах, по всіх льохах.

Село невеличке. Тут живуть близько двохсот людей. Місцеві розповідають - бачили Ганну Васейко в церкві, а потім, як та з кошиком ішла після служби центральною вулицею села.

Приблизно в цьому місці обігнали бабусю і пішли вперед вона лишилася ззаду от і все.

Четвертий день обстежують у селі закинуті хати, криниці. Поліцейські залучили рятувальників і нацгвардійців. Та навіть службових собак.

Сергій Мазурок, начальник управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Рівненській області:

По дорозі довела собака навпроти цеї хати запущеної. Тут проведено огляд детальний. Цього місця, як бачите результату немає.

Не знайшли жінки і в навколишніх лісопосадках та полях. Місцеві переконані у селі Ганни Васейко немає. Люди припускають - бабусю могла збити машина, а щоб сховати сліди злочину, вивезли із села.

Лідія Веремчук, жителька села Певже:

Пропала людині все ну що ж ну де ж. Нема і не кошика, і ні рушника і ні кійочка.

Юрій Іващук, начальник кримінальної поліції Дубенського районного відділу поліції:

Обслідували всю вулицю, починаючи від церкви до місця її проживання ніде не виявили місця, де могла б статися дорожньо-транспортна пригода. Бабця мала з собою святковий кошик. Якби було би зіткнення були би якісь уламки.

Правоохоронці припускають - бабуся могла заблукати. Тож її пошуки розширили аж до межі з Волинню.

Поки нацгвардійці та кінологи прочісують територію за селом, пані Віра не втрачає надії знайти рідну сестру.

Віра Васейко, сестра зниклої, жителька села Певжа:

Несла паску от там ті пару яєць, кусочок м'яса чи ковбаси. То хто хотів їсти то вже бери, я то думаю так, но вбивати то нема за що.

У поліції обіцяють шукати Ганну Васейко, доки не знайдуть.