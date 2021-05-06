Шість патрульних автомобілів, карети швидкої та пожежники. У Києві напередодні поліція перекривала Майдан Незалежності через псевдомінування. До правоохоронців надійшов анонімний дзвінок.

Невідомий не сказав, де саме заклав вибухівку у підземці чи на площі, тож шукали скрізь.

Утім, жодних небезпечних предметів фахівці не виявили. За годину рух вулицею відновили, а метро запрацювало у звичному режимі.