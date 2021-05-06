Майдан Незалежності перекрили через псевдомінування [ Редактировать ]
Шість патрульних автомобілів, карети швидкої та пожежники. У Києві напередодні поліція перекривала Майдан Незалежності через псевдомінування. До правоохоронців надійшов анонімний дзвінок.
Невідомий не сказав, де саме заклав вибухівку у підземці чи на площі, тож шукали скрізь.
Утім, жодних небезпечних предметів фахівці не виявили. За годину рух вулицею відновили, а метро запрацювало у звичному режимі.
по теме
Чому, аби знайти воду для гасіння, рятувальникам довелося пройти цілий квест?
Хмари чорного диму, який виривається в небо з моторного відсіку автобуса і кілька водіїв, які у відчаї намагаються загасити полум'я. Таку картину ми побачили по дорозі на зйомку у Подільському районі.
Події розвивалися, як у гостросюжетному фільмі: шибки повилітали, розплавлені пластикові деталі падали на асфальт, а потім у моторному відсіку пролунали два потужні вибухи
В Киеве, в Дарницком районе города, злоумышленники напали на мужчину и украли у него сумку с деньгами
В автобусі перебувало 60 людей. Усі пасажири вийшли самостійно, постраждалих немає. Рятувальники вогонь загасили. Причини займання з'ясовує поліція