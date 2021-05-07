COVID-19 сертифікат: в Україні працюють над розробкою документа [ Редактировать ]
"Ковідний сертифікат" в Україні можуть запровадити до 1 липня. Він міститиме всю інформацію про щеплення, ПЛР-тести та одужання. За словами міністра Степанова, над розробкою документа працюють у Мінцифрі та Нацслужбі здоров'я.
Він відповідатиме європейським вимогам і дасть змогу подорожувати без перепон. Замовити документ можна буде через застосунок "Дія" або в сімейного лікаря.
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