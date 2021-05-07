У Дніпрі закликають людей не відвідувати цвинтарі у карантин [ Редактировать ]
Поминальні дні за правилами карантину. Через пандемію коронавірусу, людей просять дотримуватися обмежень під час відвідування цвинтарів, а краще взагалі залишитися вдома. Чи дослухаються українці порад чиновників, дізнавалася Олена Мендалюк у Дніпрі.
У Дніпрі майже півсотні цвинтарів. Їх зараз активно до поминальних днів прибирають комунальники. Завозять пісок для підсипання могил і вивозять сміття.
Пані Лідія з чоловіком приїхали із Запоріжжя. Тут, на Сурсько-Литовському кладовищі, похована матір жінки. Подружжя зізнається: через епідемію коронавірусу на поминальні дні минулого року не приїздили.
Лідія, жителька Запоріжжя:
Говорю, давай уже эти три дня, когда рабочие, будет поменьше людей, приедем. Память у нас тут, в сердце. А то, что мы ходим и толкаемся - это уже не память, это только нарушение правил.
Не наражатися на небезпеку й утриматися від відвідин цвинтарів закликають і чиновники.
Руслан Данилкін, головний інженер КП "Міська ритуальна служба" Дніпровської міськради:
Въезд на территорию кладбища автомобилей не будет запрещен. Но мы рекомендуем, что для сегодняшнего карантина, не только у нас, но и по всей стране, - просьба к нашим гражданам: соблюдать элементарные требования карантина.
А ще просять відмовитися від штучних квітів, адже вони шкодять екології.
Ярослав Крисько, начальник управління комунальної екології Дніпровської міськради:
Період розкладу цих "елементів декору" наших кладовищ становить від сотні до 500 років. Від спалювання цих штучних рослин діоксини розповсюджуються на десятки кілометрів.
Продавати штучні квіти біля кладовища заборонено. Штраф - 1360 гривень. На поминальні дні за дотриманням правил карантину стежитимуть поліцейські. Патрулі чергуватимуть біля кожного цвинтаря.
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