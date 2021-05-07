В районе города Мандалай, который находится в Мьянме, случилось вооруженное нападение на объекты газопровода, который ведет к Китаю. В составе группировки было 20 человек. В результате атаки с помощью мачете были зверски убиты трое сотрудников охраны.

Трубопроводы, ведущие в Поднебесную, имеют длину 800 километров. Они имеют стратегическое значение, так как переправляют нефть и газ. По трубопроводу нефти ежегодно транспортируется 22 млн тонн, а по газопроводу - 12 миллиардов кубометров газа.

Отмечается, что руководство Китая выражает сильную обеспокоенность ситуацией в Мьянме, где 1 февраля 2021 года случился государственный переворот. Поднебесная инвестирует в страну очень большие средства, к тому же около 16 миллионов долларов в день уходит на приграничную торговлю со страной. Известно, что Пекин обращался к Мьянме с просьбой усилить охрану на объектах.

Читайте также, в провинции Самутпракан на юге от Бангкока (Таиланд) произошел взрыв на газопроводе, в результате которого погибли два человека. На место происшествия прибыли более 50 единиц пожарной техники, возгорание было оперативно ликвидировано.

Кроме того, в китайском городе Далянь случился взрыв на газопроводе. Трагедия унесла жизни 2 человек, еще 9 получили травмы различной степени тяжести, после взрыва 10 автомобилей, припаркованных в радиусе разлета обломков, получили различные повреждения, часть из них загорелась.

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