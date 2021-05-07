Майже 850 тисяч нових заражень коронавірусом зафіксували у світі минулої доби. Близько половини з них - в Індії. Там переповнені лікарні й крематорії. Далі за цим показником - Бразилія та США.

Серед країн Європи - найбільше інфікованих за добу виявили у Франції. Загалом же у світі - 156 мільйонів хворих на COVID-19. Померли - три мільйони 269 тисяч людей.