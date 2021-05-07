Індія посідає перше місце по захворюваності на COVID-19 [ Редактировать ]
Майже 850 тисяч нових заражень коронавірусом зафіксували у світі минулої доби. Близько половини з них - в Індії. Там переповнені лікарні й крематорії. Далі за цим показником - Бразилія та США.
Серед країн Європи - найбільше інфікованих за добу виявили у Франції. Загалом же у світі - 156 мільйонів хворих на COVID-19. Померли - три мільйони 269 тисяч людей.
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У містах переповнені лікарні та крематорії, система охорони здоров'я не витримує - бракує ліжкомісць і медичного кисню