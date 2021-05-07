Пам'ять воїнів, що загинули під час Другої світової, вшанували сьогодні в невеличкому селі Мирча, на Київщині. До пам'ятної дати тут оновили меморіал. На цьому місці, окрім радянських бійців, поховані і восьмеро громадян інших держав, які визволяли цю землю від нацистів.

На урочисте відкриття пам'ятника прийшли селяни, серед яких і родичі загиблих мирчан. Кожного згадали поіменно і вшанували хвилиною мовчання.

Тетяна Машина, староста Мирчанського старостинського округу:

Коли німці захопили наше село, ми дізналися - в сім'ї партизан, які живуть у селі. Зігнали всі ці сім'ї разом з дітьми - жінок, дітей, старих людей до цієї хати, і її підпалили. Найменшій дитині, яку спалили в цьому будинку, було два роки.

Павло Остапченко, депутат Бородянської селищної ради: