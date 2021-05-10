Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки в Украине подтвердили 2 817 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, за сутки заболели 158 ребенка и 31 медработников.
За последние сутки:
- заражений - 2 817,
- выздоровевших - 9 002,
- смертей - 119.
Всего за время пандемии:
- заражений - 2 122 327,
- смертей - 46 512 смертей,
- выздоровевших - 1 768 753.
Больше всего случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (156), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.
Ранее мы писали, что на территории Украины за минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 37 967 граждан. Известно что в список ожидания на получения вакцины записались 522 273 человека, при этом вторая доза препарата была использована в 428 случаях.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинацию в Украине от коронавируса до Дня независимости должно пройти большинство жителей страны. Правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.
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