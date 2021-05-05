"Большинство украинцев должны привить от коронавируса до Дня независимости" - Зеленский [ Редактировать ]
В чреду, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинацию в Украине от коронавируса до Дня независимости должно пройти большинство жителей страны. А правительство должно усилить коммуникацию. Об этом он сказал на селекторном совещании с членами правительства, передает сайт президента.
По его словам, правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.
До Дня независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это - единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией.
Отметим, День независимости Украины отмечается 24 августа.
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