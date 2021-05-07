В Минздраве обнародовали невероятную статистику вакцинации от коронавируса [ Редактировать ]
На территории Украины за минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 37 967 граждан. При этом с начала кампании по иммунизации спасительный укол сделали 821 770 украинцам. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
По его словам, 2 прививки от COVID-19 получили 428 человек. Прививки проводились 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами прививки. Известно что в список ожидания на получения вакцины записались 522 273 человека.
Отмечается, что за 24 часа наибольшее количество вакцины было использовано в Киеве - 6026 и Днепропетровской области - 4 358. При этом наименьшее количество прививок получили жители Полтавской области - 153 укола и Харьковской области - 317 прививок. Таким образом по состоянию на 7 мая наблюдается следующая ситуация:
- Киев - 6026 прививок;
- Винницкая область - 1858 прививок;
- Волынская область - 698 прививок;
- Днепропетровская область - 4358 прививок;
- Донецкая область - 1265 прививок;
- Житомирская область - 692 прививки;
- Закарпатская - 522 прививки;
- Запорожская область - 1713 прививок;
- Ивано-Франковская область - 783 прививки;
- Киевская область - 3557 прививок;
- Кировоградская область - 645 прививок;
- Луганская область - 668 прививок;
- Львовская область - 2789 прививок;
- Николаевская область - 1217 прививок;
- Одесская область - 1444 прививки;
- Полтавская область - 153 прививки;
- Ровенская область - 1039 прививок;
- Сумская область - 1203 прививки;
- Тернопольская область - 704 прививки;
- Харьковская область - 317 прививок;
- Херсонская область - 2410 прививок;
- Хмельницкая область - 1376 прививок;
- Черкасская область - 1134 прививки;
- Черновицкая область - 452 прививки;
- Черниговская область - 944 прививки.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинацию в Украине от коронавируса до Дня независимости должно пройти большинство жителей страны. Правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.
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