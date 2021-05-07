В список ожидания записались более 522 тысяч украинцев/ фото: Slovoidilo

На территории Украины за минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 37 967 граждан. При этом с начала кампании по иммунизации спасительный укол сделали 821 770 украинцам. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

По его словам, 2 прививки от COVID-19 получили 428 человек. Прививки проводились 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами прививки. Известно что в список ожидания на получения вакцины записались 522 273 человека.

Отмечается, что за 24 часа наибольшее количество вакцины было использовано в Киеве - 6026 и Днепропетровской области - 4 358. При этом наименьшее количество прививок получили жители Полтавской области - 153 укола и Харьковской области - 317 прививок. Таким образом по состоянию на 7 мая наблюдается следующая ситуация:

Киев - 6026 прививок;

Винницкая область - 1858 прививок;

Волынская область - 698 прививок;

Днепропетровская область - 4358 прививок;

Донецкая область - 1265 прививок;

Житомирская область - 692 прививки;

Закарпатская - 522 прививки;

Запорожская область - 1713 прививок;

Ивано-Франковская область - 783 прививки;

Киевская область - 3557 прививок;

Кировоградская область - 645 прививок;

Луганская область - 668 прививок;

Львовская область - 2789 прививок;

Николаевская область - 1217 прививок;

Одесская область - 1444 прививки;

Полтавская область - 153 прививки;

Ровенская область - 1039 прививок;

Сумская область - 1203 прививки;

Тернопольская область - 704 прививки;

Харьковская область - 317 прививок;

Херсонская область - 2410 прививок;

Хмельницкая область - 1376 прививок;

Черкасская область - 1134 прививки;

Черновицкая область - 452 прививки;

Черниговская область - 944 прививки.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинацию в Украине от коронавируса до Дня независимости должно пройти большинство жителей страны. Правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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