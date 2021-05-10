Він роками приваблює туристів, режисерів і звичайних подорожніх, до нього спеціально приїздять на фотосесії десятки пар, а художники знаходять у ньому свій шарм. Усе це - про єдиний вцілілий дерев'яний будинок архітектора Владислава Городецького на Черкащині. Йому вже 130 років. Та зараз він під загрозою знищення, чому, дізнавався Станіслав Кухарчук.

Село Мошни - справжня туристична родзинка в центрі України. Тут є гори, річка й ось такий унікальний православний храм, який поєднує в собі - бароко, готику і навіть мавританський стиль. Наприкінці ХІХ століття свій слід у селі залишив і відомий київський архітектор Владислав Городецький.

За його проєктом звели лікарню з кількома корпусами та будинком для персоналу. Тут архітектор уперше в житті почав працювати виключно з деревом. У первісному вигляді зберігся лише будинок для лікарів. Не обійшлося без візерунків, притаманних Городецькому. Дерево прикрашає давньоруське різьблення.

Це не російська різьба - це руська різьба. Унікальність її заключається в тому, що ви зверніть увагу - це не вирізблено, а просто накладання фігурних дощечок одна на другу і ми отримали от таку картинку.

У проєкті Мошенської лікарні вирішальну роль відіграло хобі архітектора розповідає краєзнавець Микола Якименко.

Микола Якименко, директор Центру дитячої та юнацької творчості Мошнянської ОТГ:

Він був затятим мисливцем, а до 1917 року власницею Мошен-Городищенського маєтку була внучка графа Михайла Воронцова - Катерина Балаш. Її чоловік був головним єгерем царя і от Городецький, як затятий мисливець приїздив у Мошни на полювання.

Профільного призначення за 130 років існування будинку не міняли у ньому й зараз живе родина медсестри. Займають одну з чотирьох кімнат в інших іде підготовка до зйомок фільму. З 19 століття в будинку змінилося хіба опалення пічку тут уже не топлять. Пан Сергій зізнається - втомився від зйомок та екскурсій. Та й косметичний ремонт провести в оселі не має права.

Сергій Оніщенко, мешканець будинку Городецького:

Для жильців не можна. Ну, на балансі в лікарні був, хоть би і хотів - все таки всередині якийсь ремонтик зробив, а по наружі ніколи на балансі це все.

Відремонтувати будівлю не може й сільрада. Будинок хоч офіційно й не внесений до реєстру архітектурних пам'яток, але довіряти ремонт звичайним будівельникам чиновники побоюються. Та й справа ця недешева. За попередніми підрахунками, реконструкція будинку Городецького коштуватиме понад п'ять мільйонів гривень.

Богдан Шкарбута, голова Мошнівської сільської ради:

Душа болить не тільки за це приміщення, душа болить і за багато інших архітектурних пам'яток, які на жаль, ні у центральної влади, ні у місцевої не доходять ні руки, ні фінанси.

Вихід із ситуації начебто знайшли. Будинок на баланс обіцяє взяти Черкаський національний університет і створити там музей. Гроші нададуть із обласного бюджету.