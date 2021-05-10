У Бухаресті продовжують обговорювати безпеку в акваторії Чорного моря [ Редактировать ]
У Бухаресті триває саміт так званого східного флангу НАТО. Президенти Польщі та Румунії присутні особисто, решта - онлайн. Серед учасників - Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг і Президент Сполучених Штатів Джо Байден. Лідери обговорюють, зокрема, безпеку в акваторії Чорного моря та ситуацію в Україні.
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