За сутки в Украине подтвердили 8 710 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 2 544 человека. От коронавируса умерли 370 человек. Выздоровели - 19 408.

Медики осуществили 87 641 тестирований в сутки (в частности методом ПЦР – 39 126, методом ИФА – 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 724).

Меньше всего новых больных в Закарпатской (121 случай) и Черновицкой (105 случаев) областях.

Ранее мы писали, что на территории Украины за минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 37 967 граждан. Известно что в список ожидания на получения вакцины записались 522 273 человека, при этом вторая доза препарата была использована в 428 случаях.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинацию в Украине от коронавируса до Дня независимости должно пройти большинство жителей страны. Правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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