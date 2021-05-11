Ізраїль скасовує робочі дні та відкриває бомбосховища. На тлі загострення конфлікту з Палестиною громадян на прикордонних територіях закликають бути готовими до нових ракетних обстрілів. Напередодні, за даними ізраїльської влади, Сектор Газа випустив понад 250 ракет по єврейських поселеннях.

Одна з них зруйнувала житловий будинок в Ашкелоні. Постраждали шестеро людей. У відповідь ВПС Ізраїлю вразили 140 цілей на палестинській території. Там повідомляють про сотню поранених та двадцятеро загиблих. Новий виток конфронтації спалахнув цими вихідними через заворушення на Храмовій горі в Єрусалимі. У сутичках з поліцією постраждали понад 600 палестинців.

Біньямін Нетаніягу, Прем'єр-міністр Ізраїлю: