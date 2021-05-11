Сектор Газа випустив ракети по єврейських поселеннях [ Редактировать ]
Ізраїль скасовує робочі дні та відкриває бомбосховища. На тлі загострення конфлікту з Палестиною громадян на прикордонних територіях закликають бути готовими до нових ракетних обстрілів. Напередодні, за даними ізраїльської влади, Сектор Газа випустив понад 250 ракет по єврейських поселеннях.
Одна з них зруйнувала житловий будинок в Ашкелоні. Постраждали шестеро людей. У відповідь ВПС Ізраїлю вразили 140 цілей на палестинській території. Там повідомляють про сотню поранених та двадцятеро загиблих. Новий виток конфронтації спалахнув цими вихідними через заворушення на Храмовій горі в Єрусалимі. У сутичках з поліцією постраждали понад 600 палестинців.
Біньямін Нетаніягу, Прем'єр-міністр Ізраїлю:
Цього вечора, в день Єрусалиму, терористичні організації Гази перетнули червону межу і напали на нас, обстрілявши ракетами околиці Єрусалиму. Ізраїль відреагує дуже рішуче. Ми не терпітимемо шкоди для наших територій, столиці, громадян чи солдатів. Той, хто нападе на нас, заплатить велику ціну. Певний час це протистояння може тривати. Ми не хочемо ескалації, але той, хто вирішив її спровокувати, відчує удар нашої руки.
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