Заявление партии

Сегодня суд открыл дорогу к восстановлению демократии и прав украинских граждан. В прошлом году ЦИК не дал полумиллиону украинцев в подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей выбрать своих представителей в органы местного самоуправления. По иску нашего однопартийца Апелляционный суд признал это решение незаконным. Такой вердикт можно только приветствовать.

ОПЗЖ неоднократно заявляла, что отмена выборов в 18 мирных ОТГ на Донбассе является несправедливой и полностью противоречит Конституции. Лишение граждан права голоса было необоснованным и политически мотивированным. Партия власти просто боялась проиграть на этих выборах оппозиции.

Теперь мы рассчитываем, что власть прекратит прятаться за разными отговорками. Необходимо срочно организовать избирательный процесс и провести голосование в ближайшее время. В демократическом государстве ограничения избирательных прав граждан недопустимы.

Проведение полноценных местных выборов на Донбассе станет тестом для украинской власти. Это покажет истинное отношение Зе-команды к народовластию и правам граждан. Если власть вновь будет искать причины, чтобы перенести выборы, значит Конституция, демократия и народовластие для нее - пустой звук.