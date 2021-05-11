ОПЗЖ требует безотлагательного проведения выборов в 18 ОТГ на Донбассе [ Редактировать ]
Заявление партии
Сегодня суд открыл дорогу к восстановлению демократии и прав украинских граждан. В прошлом году ЦИК не дал полумиллиону украинцев в подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей выбрать своих представителей в органы местного самоуправления. По иску нашего однопартийца Апелляционный суд признал это решение незаконным. Такой вердикт можно только приветствовать.
ОПЗЖ неоднократно заявляла, что отмена выборов в 18 мирных ОТГ на Донбассе является несправедливой и полностью противоречит Конституции. Лишение граждан права голоса было необоснованным и политически мотивированным. Партия власти просто боялась проиграть на этих выборах оппозиции.
Теперь мы рассчитываем, что власть прекратит прятаться за разными отговорками. Необходимо срочно организовать избирательный процесс и провести голосование в ближайшее время. В демократическом государстве ограничения избирательных прав граждан недопустимы.
Проведение полноценных местных выборов на Донбассе станет тестом для украинской власти. Это покажет истинное отношение Зе-команды к народовластию и правам граждан. Если власть вновь будет искать причины, чтобы перенести выборы, значит Конституция, демократия и народовластие для нее - пустой звук.
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