Чернобыльская катастрофа может повториться ядерным взрывом - ученые [ Редактировать ]
Источник: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
На Чернобыльской атомной электростанции возобновились реакции деления в уранового топлива, которые похоронены в разрушенном реакторном зале четвертого энергоблока. Об этом сообщает научный журнал Science со ссылкой на ученых Института проблем безопасности атомных электростанций.
В подвале реакторного зала ЧАЭС находится около 170 тонн урана - 95% от исходного количества топлива в реакторе.
Несмотря на установку нового Саркофага, в некоторых местах отмечается увеличение количества регистрируемых датчиками нейтронов. За последние 4 года оно выросло почти вдвое в помещении 305/2, где находятся тонны ядерного топлива.
В публикации Science сказано, что вода замедляет нейтроны и, тем самым, увеличивает их шансы поразить и расщепить ядра урана. Ранее после дождей из-за просачивания воды в трещины саркофага наблюдалось резкое увеличение (в 50-70 раз) плотности потока нейтронов.
Поскольку дождевой воды под Саркофагом все меньше, а тепло от деления ядер испаряет ее остатки, есть опасения, что реакция деления ускорится экспоненциально. В итоге может произойти неконтролируемый выброс ядерной энергии.
Недавно датчики уловили негативную динамику нейтронных потоков в одном из недоступных из-за завала и уровня радиации помещений, заявил эксперт по атомной энергетике Анатолий Дорошенко.
Ученые успокаивают, что количество нейтронов растет медленно, поэтому время для предотвращения катастрофы еще есть. С подобной проблемой пытаются справиться и в Японии, где ликвидируют последствия ядерной катастрофы на Фукусиме.
Напомним, что Зеленский анонсировал производство в Украине новейших атомных реакторов.
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