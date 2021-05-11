На Чернобыльской атомной электростанции возобновились реакции деления в уранового топлива, которые похоронены в разрушенном реакторном зале четвертого энергоблока. Об этом сообщает научный журнал Science со ссылкой на ученых Института проблем безопасности атомных электростанций.

В подвале реакторного зала ЧАЭС находится около 170 тонн урана - 95% от исходного количества топлива в реакторе.

Несмотря на установку нового Саркофага, в некоторых местах отмечается увеличение количества регистрируемых датчиками нейтронов. За последние 4 года оно выросло почти вдвое в помещении 305/2, где находятся тонны ядерного топлива.

В публикации Science сказано, что вода замедляет нейтроны и, тем самым, увеличивает их шансы поразить и расщепить ядра урана. Ранее после дождей из-за просачивания воды в трещины саркофага наблюдалось резкое увеличение (в 50-70 раз) плотности потока нейтронов.

Поскольку дождевой воды под Саркофагом все меньше, а тепло от деления ядер испаряет ее остатки, есть опасения, что реакция деления ускорится экспоненциально. В итоге может произойти неконтролируемый выброс ядерной энергии.

Недавно датчики уловили негативную динамику нейтронных потоков в одном из недоступных из-за завала и уровня радиации помещений, заявил эксперт по атомной энергетике Анатолий Дорошенко.

Ученые успокаивают, что количество нейтронов растет медленно, поэтому время для предотвращения катастрофы еще есть. С подобной проблемой пытаются справиться и в Японии, где ликвидируют последствия ядерной катастрофы на Фукусиме.

Напомним, что Зеленский анонсировал производство в Украине новейших атомных реакторов.