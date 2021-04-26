Украина работает над развитием своей атомной отрасли для обеспечения энергетической безопасности и синхронизации национальной энергетической системы с энергосистемой Европейского Союза. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.

Сегодня я могу с уверенностью сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику.

Глава государства отметил, что наша страна планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160. Цель атомщиков - локализовать технологическое производство для SMR-160 в Украине.

Напомним, что украинские власти приняли решение достроить энергоблоки №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. Строительство энергоблока №3 ХАЭС было начато в сентябре 1985 года, энергоблока №4 - в июне 1986-го. Они проектировались с мощностью 1000 МВт каждый, с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320.

В 1990 году работы были приостановлены из-за моратория на строительство новых АЭС. На данном этапе строительная готовность энергоблоков ХАЭС составляет 75% для №3 (там смонтировано около 85 единиц оборудования: баки, теплообменники, фильтры и т.д.) и 15% для №4.

Строительство заморожено из-за отсутствия заключения Минприроды о влиянии энергоблоков на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" будет покупать уран во Франции вместо России.