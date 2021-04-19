18 апреля космический аппарат New Horizons ("Новые Горизонты") преодолел отметку в 50 астрономических единиц от Земли. Запущенный в 19 января 2006 года, аппарату понадобилось 15 лет, чтобы улететь на расстояние в 7,5 миллиардов километров.

В честь исторического события New Horizons сделал удивительный снимок – запечатлел самый удаленный от Земли искусственный объект, созданный человеком – аппарат "Вояджер-1". Причем несмотря на большое их удаление, на момент фотографии расстояние от "Новых Горизонтов" до "Вояджера-1" составляла чуть более 15 миллиардов километров.

Снимок "Вояджера-1" с борта New Horizons

На получение снимка ушло почти 14 часов, объясняют в Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса.

Сам "Вояджер-1" сейчас удален на расстояние 152 а.е. (22,7 млрд км) от Земли.

Рассмотреть его на снимке довольно трудно, так как зонд намного тусклее окружающих его галактик и звезд. Аппарат удалось найти среди россыпи звезд благодаря постоянному радиообмену зонда с Землей.

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Главная цель New Horizons была достигнута 6 лет назад, когда в 14 июля 2015 года аппарат пролетел мимо Плутона, собрав за 9 дней информации на 50 гигабит.

Сейчас "Новые Горизонты" направили на изучение объектов пояса Койпера, которые находятся на границе Солнечной системы. Окончание космической программы аппарата запланировано на 2026 год.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как NASA разглядели 5 спутников у Плутона.

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