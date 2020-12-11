Два зонда "Вояджер-1" и "Вояджер-2" были запущены в 1970-х годах XX века и в настоящее время покинули нашу Солнечную систему, выйдя в межзвездное пространство.

Но даже после более чем 40 лет эксплуатации они все еще совершают новые открытия. Их последнее открытие – открытие нового типа электронного всплеска, вызванного солнечными космическими лучами, сообщает Digital Trends.

Эти взрывы происходят от электронов, движущихся со скоростью, близкой к скорости света, при помощи ударных волн, исходящих от Солнца.

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Солнце подвергается так называемым корональным выбросам массы, которые представляют собой большие выбросы высокоэнергетической плазмы, которые часто сопровождаются солнечными вспышками.

Эти выбросы корональной массы буквально "выстреливают" горячий газ и энергию от Солнца со скоростью один 1,6 миллионов километров в час, создавая ударные волны, которые затем ударяют по электронам.

Возникающий в результате электронный взрыв происходит даже быстрее, чем ударная волна.

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"Подобие взрыва происходит, когда ударная волна впервые касается силовых линий межзвездного магнитного поля, проходящих через космический корабль, она отражается и ускоряет некоторые электроны космических лучей", - объясняет Дон Гурнетт, автор исследования и заслуженный профессор в своем заявлении по физике и астрономии в Университете Айовы.

Эти ударные волны зафиксированы наукой впервые, поскольку их можно зафиксировать исключительно на таком огромном расстоянии от Земли. Это удалось пока только "Вояджерам".

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"Никто раньше не видел этого явления в совершенно новой нетронутой среде", - объясняет Дон Гурнетт.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как NASA получили неожиданный сигнал из края Солнечной системы. Также сейчас NASA готовит полет к Нептуну и странному спутнику Тритону.

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