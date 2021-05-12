Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Глава государства призвал стороны немедленно остановить эскалацию ради жизни людей.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Twitter.

"Небо Израиля - все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть", - написал украинский президент.

Зеленский призвал "немедленно остановить эскалацию" конфликта между Израилем и Палестиной. По его словам, сделать это нужно "ради жизни людей".

Читайте также, в израильском городе Сдерот был введен режим чрезвычайного положения из-за риска террористического вторжения со стороны организации ХАМАС. По территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип израильской армии.

Кроме того, по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет с момента начала конфликта. В результате обстрела Израиля пострадала, в частности, школа в городе Ашкелон.

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