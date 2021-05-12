В центре палестинского города Хеврон, который находится недалеко от столицы Израиля Иерусалима, происходят стычки между военнослужащими Армии обороны Израиля и палестинскими протестующими. Об этом сообщает палестинская радиостанция Sault Al-Aqsa.

Также не менее ожесточенные столкновения происходили в городе Эль-Халиль, находящийся в провинции Хеврон. Израильские военные применили слезоточивый газ и резиновые боеприпасы в отношении демонстрантов. Ранения получили 13 человек.

Отмечается, что в общей сложности более 200 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими силовиками на линиях соприкосновения западного берега реки Иордан с Израилем.

Читайте также, в израильском городе Сдерот был введен режим чрезвычайного положения из-за риска террористического вторжения со стороны организации ХАМАС. По территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип израильской армии.

Кроме того, по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет с момента начала конфликта. В результате обстрела Израиля пострадала, в частности, школа в городе Ашкелон.

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