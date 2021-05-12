Криза пального набирає обертів. У Сполучених Штатах уряд узяв під контроль ціни на бензин - аби не допустити подорожчання. І закликає жителів країни не панікувати і не заправляти автівки наперед.

Як швидко США зможуть відновитися після хакерської атаки? І які висновки зробили?

Ситуація серйозна. Ще один штат оголосив режим надзвичайної ситуації. Цього разу Флорида. Губернатор Рон Десантіс побоюється перебоїв із бензином у північних районах штату. У надзвичайних умовах чиновник отримує додаткові повноваження. Зокрема, вже розпорядився зняти обмеження на розмір та масу бензовозів, які можуть їздити автошляхами Флориди.

А в умовах, коли трубопроводи Colonial Pipeline (нагадаю, найбільшої у Сполучених Штатах компанії, яка перекачувала бензин і дизпальне територією країни) і досі заблоковані через кібератаку, бензовози - що зараз здійснюють сотні рейсів і працюють цілодобово - єдина можливість не допустити дефіциту на заправках.

Для цього йдуть на безпрецедентні кроки. Американське агентство з охорони довкілля тимчасово припинило дію екологічних нормативів щодо пального у столиці і ще 12 штатах країни. Логіка зрозуміла: нехай бензин буде хоч і трішки нижчої якості, але ж буде! Уряд, хоч економіка у штатах і ринкова, м'яко взяв під контроль ціни. З великими мережами заправок Міненергетики країни провело переговори, невеличким бізнесам - публічно пригрозило.

Дженніфер Гренхолм, міністр енергетики США:

Власники заправних станцій повинні і будуть діяти відповідально. Ми не терпітимемо, якщо спробують роздути ціни. І федеральні посадовці і посадовці на рівні штатів розслідуватимуть такі дії, щойно побачать, що вартість пального завищують. А споживачів ми просимо повідомляти одразу прокуророві про накручування цін.

Людей Вкотре закликають не запасатися бензином - мовляв, ситуація складна, але її втримають. А паніка і ажіотаж лише все погіршать.

Дженніфер Гренхолм, міністр енергетики США:

Як не було слушним запасатися туалетним папером на початку пандемії, так немає і причин запасатися бензином. Особливо зважаючи на те, що трубопровід має бути повністю готовим до експлуатації до кінця тижня.

Але навіть після того, як заблоковані вірусом-здирником комп'ютери і перезавантажать, потрібен буде час, щоб збільшити обсяги. Попит величезний: локальні сховища в багатьох містах уже майже порожні. Трубопровід Colonial Pipeline, комп'ютери якого атакували хакери, не зупинявся ще ніколи в історії країни - і Сполучені Штати уперше побачили, якою вразливою для кібернападів є критична інфраструктура країни.

Щодо самих кіберзлочинців, то Агентство кібербезпеки США висловлює думку - і доповість про це президентові Байдену, - що відповідальність за напад несуть (як там сказали) "конкретні кримінальні елементи, а не якась держава". Іншими словами, у Вашингтоні не вважають інцидент навмисними діями Кремля. Хоча і мають дані, що працювали хакери з території Росії. А тому й очікують від Москви, що там (аби продемонструвати свою непричетність) показово їх покарають.

І це вже навіть не прозорі натяки - речниця Адміністрації відверто сказала на брифінгу в Білому домі:

Джен Псакі, прессекретар Білого дому:

Зважаючи на те, що структура, яка за даними ФБР вчинила атаку, міститься в Росії, ця країна просто зобов'язана діяти максимально відповідально!

Але зараз питання номер один навіть не покарати хакерів, а втримати ціни й відновити постачання пального, адже паралізований трубопровід прокачував з Техасу в Нью-Джерсі 45% всього бензину, який споживає східне узбережжя Америки.