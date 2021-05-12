Цінопад скасовується. Традиційного здешевшання газу цього літа не буде. За оцінками експертів, вартість палива влітку може залишитися на рівні травневих платіжок. Усе через "газовий дефіцит" у Європі. Він може призвести до здорожчання газу вже наступного опалювального сезону.

Допоможуть укранцям "перезимувати" річні контракти на газ, які запрацювали з травня. Тож як платити дешевше? Традиційно - помісячно, чи за фіксованою ціною? - Наші кореспонденти все порахували.

До літа ближче, ціни - нижче? - зазвичай так! Але 2021 рік... особливий! Тож вартість газу...

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Там 8 - 9 гривен! Это без доставки сюда, в Украину.

Це зараз, у травні! А чи будуть зростати ціни на газ, у нас, в Україні? - Уже зрозуміло, що ні. Бо за розпорядженням уряду, ціни тепер встановлені... на рік наперед.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

С первого мая все потребители бытовые в Украине были переведены фактически на базовый годовой тариф всем поставщикам.

Тобто в середньому споживачі платитимуть по 8 гривень за куб (тут усе залежатиме від постачальника, бо в кожного - свій тариф). Але, чи будуть вони вигідними? Бо ж ціна влітку, зазвичай, нижча. Але цього року куб газу коштуватиме на біржі...

Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики:

От 10 - до 11 гривен за кубометр, если мы пересчитаем этот газ с Германии, с доставкой, до границы Украины. К сожалению, вот ожидаемый вот этот летний минимум, который вот происходил, когда зимой цены на высоком уровне, а потом после окончания отопительного сезона, они уходят вниз. Этого не произошло, к сожалению.

Чому? - Бо в Європі зараз газовий дефіцит! Та й від локдауну економіка ЄС почала відновлюватися, а значить, і споживання палива зросло. І це напряму впливає на ціни на газ в Україні. Але чого тоді взимку чекати?

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Как показывает динамика цены на бирже в Европе сейчас, то можно предположить, что цена в отопительный сезон, который будет в октябре этого года, гораздо выше 8 гривен.

Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики:

Европейская биржа к зиме может подняться и к 14, к 15 за кубометр, что явно не порадует украинских потребителей.

Тому хоч якось "потішити" може стабільна газова ціна за річними договорами. Їх, до речі, для цього і запровадили - аби уникнути коливань. Бо з такою вартістю на газ, платити помісячно буде невигідно.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Сейчас месячный тариф он не будет выгодным, даже сейчас в июне. Это, конечно же, гораздо выше, чем годовая цена. Поэтому те, кто сейчас находятся на годовой цене, на так называемом "годовом тарифе", то они смогут сэкономить и в этот отопительный сезон.

Окрім того, постачальники запропонували інші тарифи. Зокрема, діятиме пропозиція рівного річного платежу, а також можливість купити газ "наперед".