В середу, 12 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" політичний та економічний експерт, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній розповів, чи зможе Україна в майбутньому обійтись без траншів від МВФ.

"Ми і зараз можемо обійтись. По-перше, корупція як "квітла", так і продовжує "квітнути"... Схема така: влада не бореться із корупцією. Наприклад, велике будівництво, так зване. Абсолютно неефективний проект в даних умовах, тому що машини імпортні, робоча сила навіть імпортна, тобто ми допомагаємо іншим країнам. Де-факто можна скоротити витрати. Спокійно можна знизити в два рази, нічого не відбудеться і дати пряму допомогу економіці", - заявив політолог.

Також він зазначив: "Стосовно умов МВФ. Вибачте, але судову систему? Так є вже Антикорупційний суд, чесний. Що знов у нас заважає НАБУ щось робити?...".

Крім того, експерт заявив, що рівень економіки в Україні зростає.

"У нас зростає зараз економіка. Золотовалютні резерви у нас не падають критично... Менше красти треба", - додав Тарас Загородній.