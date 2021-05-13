Как группа крови влияет на склонность к тромбозу [ Редактировать ]
Группа крови человека может оказывать влияние на его подверженность тромбозу. К соответствующему выводу пришли американские ученые, пишет newsyou.info.
В ходе исследования они выяснили, что у владельцев третьей группы риск тромбоза на 45 процентов выше, чем у тех, кто имеет первую группу крови.
Отмечается, что именно третья группа может быть связана с подверженностью тромбозу глубоких вен, который обычно затрагивает нижние конечности.
Тромбоз - образования внутри кровеносных сосудов, которые могут возникать как в артериях, так и в венах.
Симптомов тромбоза глубоких вен несколько. Так, меняется внешний вид кожи на ногах: она становится глянцевой или синюшной. В зависимости от места образования сгустка может отечь голень, бедро, лодыжка. Также наблюдается болезненность, тяжесть, нарушение подвижности.
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