Группа крови человека может оказывать влияние на его подверженность тромбозу. К соответствующему выводу пришли американские ученые, пишет newsyou.info.

В ходе исследования они выяснили, что у владельцев третьей группы риск тромбоза на 45 процентов выше, чем у тех, кто имеет первую группу крови.

Читайте также Что сигнализирует о высоком уровне сахара в крови

Отмечается, что именно третья группа может быть связана с подверженностью тромбозу глубоких вен, который обычно затрагивает нижние конечности.

Тромбоз - образования внутри кровеносных сосудов, которые могут возникать как в артериях, так и в венах.

Симптомов тромбоза глубоких вен несколько. Так, меняется внешний вид кожи на ногах: она становится глянцевой или синюшной. В зависимости от места образования сгустка может отечь голень, бедро, лодыжка. Также наблюдается болезненность, тяжесть, нарушение подвижности.

Ранее мы писали о том, что в Украине научились прогнозировать осложнения коронавируса по крови.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.