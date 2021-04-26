На этой неделе пройдет два заседания в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.

Так, 27 апреля, пройдут видеоконференции рабочих подгрупп, а в 28 апреля - общее заседание ТКГ.

На повестке дня заседаний ТКГ будет вопрос нарушения режима "тишины" пророссийскими боевиками, а также имплементация "минских соглашений" и договоренностей "нормандской четверки".

В рамках ТКГ рассмотрят:

обеспечение безопасности в зоне конфликта и соблюдение режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;

обмен пленными и полный и безусловный доступ международных организаций к оккупированным территориям;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников "нормандской четверки", цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - добавили в украинской делегации.

Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.

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