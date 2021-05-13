Четыре страны в Совете безопасности ООН призвали прекратить насилие между Израилем и палестинскими группировками. Они выступили с заявлением по результатам заседание 12 мая. С заявлением выступили представители Эстонии, Франции, Ирландии и Норвегии.

"Мы призываем все стороны к немедленной деэскалации, прекращению насилия и сдержанности", - говорится в документе.

Страны осудили как ракетные удары по Израилю из Сектора Газа, так и израильские авиаудары в ответ. Палестинские удары по гражданскому населению Израиля в заявлении названы "неприемлемыми и вызывающими беспокойство".

В то же время, Израиль, несмотря на право на самозащиту, призвали проявить максимальную сдержанность и уважение к международному праву, а также прекратить строительство поселений, снос домов и выселение палестинцев, в частности, в Восточном Иерусалиме.

Тунис, Норвегия и Китай не присоединились к заявлению и требуют созвать на 14 мая еще одно экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что ракета ХАМАС пробила систему защиты "Железный купол". Также мы писали о том, что Израиль объявил ЧП на границе с Газой.

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