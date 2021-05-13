Израиль готовит наземную операцию против ХАМАСа [ Редактировать ]
Армия обороны Израиля разрабатывает план наземной операции в Секторе Газа. Пока разработка плана операции находится на начальном этапе.
Пока израильские военные для ударов по объектам ХАМАСа применяли лишь авиацию. В свою очередь из Сектора Газа по Израилю выпускают ракетные залпы.
"Планы нападения, которые находятся на начальной стадии и еще не утверждены, будут представлены военным руководителям позже в четверг, которые рассмотрят вопрос о том, следует ли передать их правительству Израиля", - заявил официальный представитель израильской армии.
Ранее сообщалось, что ракета ХАМАС пробила систему защиты "Железный купол". Также мы писали о том, что Израиль объявил ЧП на границе с Газой.
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