На непідконтрольних Україні територіях прискорююють видачу російських паспортів [ Редактировать ]
Москва прискорює спрощену видачу російських паспортів на непідконтрольних Києву територіях України. Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
За даними омбудсмена, паспорти громадян РФ отримали вже понад пів мільйона жителів ОРДЛО: здебільшого працівники органів так званої "місцевої влади", вчителі та лікарі. За словами Денісової, тим, хто відмовляється міняти громадянство, погрожують звільненням з роботи.
Схожими методами діє й окупаційна влада у Криму. Там держслужбовців під загрозою звільнення змушують реєструватись на так зване "тренувальне всеросійське онлайн-голосування на виборах до Держдуми Росії".
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