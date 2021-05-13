Москва прискорює спрощену видачу російських паспортів на непідконтрольних Києву територіях України. Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

За даними омбудсмена, паспорти громадян РФ отримали вже понад пів мільйона жителів ОРДЛО: здебільшого працівники органів так званої "місцевої влади", вчителі та лікарі. За словами Денісової, тим, хто відмовляється міняти громадянство, погрожують звільненням з роботи.

Схожими методами діє й окупаційна влада у Криму. Там держслужбовців під загрозою звільнення змушують реєструватись на так зване "тренувальне всеросійське онлайн-голосування на виборах до Держдуми Росії".