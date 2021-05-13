У США почали вакцинувати від COVID-19 підлітків. Перші щеплення для цієї вікової категорії розпочалися в штатах Каліфорнія і Джорджія. Підлітків вакцинують лише препаратом компанії Пфайзер, раніше науковці успішно тестували вакцину.

Щеплювати дітей закликав і президент Джо Байден. Мета його адміністрації - імунізувати 70% населення до липня. На тепер вакцину отримали вже понад 40% громадян.