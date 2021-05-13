В четырех городах Украины учебный год в школах продолжится в июне. Об этом сообщается на сайте Новой украинской школы (НУШ).

Это связано с тем, что во время карантина из-за коронавируса учеба приостанавливалась, и в целом учебный год продлился менее положенных 175 дней.

Так обучение продлят в Черкассах, Сумах, Хмельницком и Кропивницком. В этих городах школьники не уйдут на каникулы с началом лета.

Учеба для учеников школ закончится:

в Сумах - 11 июня;

в Черкассах - 8 июня;

в Хмельницком - 11 июня;

некоторые начальные Кропивницкого будут учиться дo 7 или 14 июня.

Ранее сообщалось, что в Минобразования рассказали, как будут учиться дети после каникул. Вернутся ли ученики за парты с сентября на постоянной основе - пока неизвестно.

Также мы писали о том, что в Украине появится новый университет, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.

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