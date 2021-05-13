Школа в июне: в каких городах Украины продлят обучение [ Редактировать ]
В четырех городах Украины учебный год в школах продолжится в июне. Об этом сообщается на сайте Новой украинской школы (НУШ).
Это связано с тем, что во время карантина из-за коронавируса учеба приостанавливалась, и в целом учебный год продлился менее положенных 175 дней.
Так обучение продлят в Черкассах, Сумах, Хмельницком и Кропивницком. В этих городах школьники не уйдут на каникулы с началом лета.
Учеба для учеников школ закончится:
- в Сумах - 11 июня;
- в Черкассах - 8 июня;
- в Хмельницком - 11 июня;
- некоторые начальные Кропивницкого будут учиться дo 7 или 14 июня.
Ранее сообщалось, что в Минобразования рассказали, как будут учиться дети после каникул. Вернутся ли ученики за парты с сентября на постоянной основе - пока неизвестно.
Также мы писали о том, что в Украине появится новый университет, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.
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