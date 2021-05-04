Вероятно с периодической "дистанционкой" придется мириться еще как минимум до конца этого учебного года. Вернутся ли ученики за парты с сентября на постоянной основе - никто не берется утверждать наверняка.

"Формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов. МОН стремится к тому, чтобы быстрее вернуть всех учеников и студентов в школу, учреждения профессионального (профессионально-технического) и высшего образования", - заявили в пресс-службе Минобразования.

Как скоро это произойдет, зависит не только от уровня инфицирования в стране, но также от темпов вакцинации, говорит председатель ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

"Надеюсь, дети смогут вернуться в школу. Но уже появились новые варианты вируса, которые также поражают детей. Посмотрим, если нам удастся справиться с этими вариантами в течение лета - то да, дети смогут вернуться к привычному обучению по осени", - сказала она.

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