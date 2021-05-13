В четверг, 13 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что одна доза вакцины от коронавируса в Украине в среднем обходится в 7,52 доллара. Об этом он сказал в эфире телеканала НАШ.

Точную стоимость вакцины того или иного производителя, по словам Степанов, разглашать он не может.

Мы не можем разглашать цену из-за жестокой конфиденциальности договоров, но я могу сказать, что в целом мы тратим 240,5 млн долларов на 32 млн доз вакцин: это с доставкой, с логистикой, со всеми расходами. Средняя цена для Украины одной дозы вакцины получается 7,52 доллара.

Однако, секрет того, каким образом Украине удалось получить такую низкую среднюю цену за одну дозу вакцины, министр здравоохранения Максим Степанов не раскрыл.

Ранее мы писали о том, что в Украине практически закончилась вакцина AstraZenecа. Отметим, Украина ожидает получить партию вакцины Pfizer в ближайшее время. Также мы писали о том, когда ставших в очередь в "Дія" пригласят на вакцинацию.

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