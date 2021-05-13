Більшість українців проти продажу землі. Такі дані дослідження, проведеного Соцгрупою "Рейтинг" наприкінці квітня. Три чверті опитаних хочуть, аби запровадження ринку землі узгодили з народом на референдумі. 23 відсотки - голосувати не бажають або ще не визначилися.

На запитання - "чи підтримуєте ви продаж землі", 54 відсотки респондентів відповіли б - ні. І лише третина опитаних - сказала б так. А от намір дозволити іноземцям купувати землю, не знайшов підтримки практично ні в кого.

Олексій Антипович, директор соціологічної групи "Рейтинг":