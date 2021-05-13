Соцгрупа "Рейтинг" опитала українців: більшість проти продажу землі [ Редактировать ]
Більшість українців проти продажу землі. Такі дані дослідження, проведеного Соцгрупою "Рейтинг" наприкінці квітня. Три чверті опитаних хочуть, аби запровадження ринку землі узгодили з народом на референдумі. 23 відсотки - голосувати не бажають або ще не визначилися.
На запитання - "чи підтримуєте ви продаж землі", 54 відсотки респондентів відповіли б - ні. І лише третина опитаних - сказала б так. А от намір дозволити іноземцям купувати землю, не знайшов підтримки практично ні в кого.
Олексій Антипович, директор соціологічної групи "Рейтинг":
80% українців не підтримують надання іноземцям права купувати, знову ж таки продавати землі сільськогосподарського призначення. Лише 15% підтримують цю тезу чи таке можливе рішення. Страх, що землю викуплять іноземці, це і є основним або одним із основних факторів, які власне спричиняють великий спротив, або ж велику непідтримку українцями теми землі.
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