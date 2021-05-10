Авиакатастрофа MH17: Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ [ Редактировать ]
Кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России за ее роль в крушении рейса MH17. Самолет с 298 людьми сбили над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в заявлении правительства Нидерландов.
Подавая эту так называемую "жалобу государства", кабинет передает всю имеющуюся и соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17 в ЕСПЧ. Содержание государственной жалобы одновременно передается в ЕСПЧ в рамках вмешательства Нидерландов в процедуру подачи индивидуальных жалоб ближайшими родственниками против России.
В правительстве Нидерландов заявляют о максимальной поддержке индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ.
В этой государственной жалобе Нидерланды также защищают всех 298 жертв MH17 17 разных национальностей и их ближайших родственников.
Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.
Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
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