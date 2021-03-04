Обломки самолета были найдены в одном из каньонов национального парка/ фото: Iz.ru

В национальном парке Кейп-рейндж в Австралии разбился легкомоторный самолет. Авиакатастрофа унесла жизни двух людей.

Воздушное судно, которое вылетело с порта Эскмут, пропало с радаров вечером. Спасатели сразу же начали его поиски. В конце-концов обломки самолета были найдены в одном из каньонов национального парка. Таким образом, пилот и пассажир погибли мгновенно после падения.

Отмечается, что личности погибших в настоящее время не разглашаются. Правоохранители совместно с рейнджерами парка начали операцию по сбору обломков судна. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

Читайте также, в американском штате Джорджия в результате падения одномоторного самолета в округе Холл, три человека погибли. Авария произошла в миле от аэропорта, самолет вылетел из аэропорта города Гейнсвилл и направлялся в город Дейтона-Бич во Флориде.

Кроме того, в американском штате Айдахо случилась катастрофа военного вертолета Black Hawk, в результате которого трагически погибли военные летчики. Воздушное судно выполняло тренировочный полет.

Ранее мы писали, что В немецком городе Везель, в результате падения двухместного самолета на жилой дом, погибли находившиеся на борту люди, а также женщина, которая проживала в пострадавшей от авиакатастрофы квартире.

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