В небе столкнулись самолеты, есть жертвы [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, в небе над Австралией, в штате Виктория, столкнулись два легкомоторных самолета, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал ABC.
По данным управления безопасности гражданской авиации, в небе столкнулись самолет летной школы Piper Seminole и частный самолет Beechcraft Travel Air.
Отмечается, что в учебном самолете, который вылетел с аэродрома Мангалор, находились пилот и инструктор, в другом также находились два человека. В результате катастрофы никто не выжил.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют, как именно самолеты оказались на одной траектории полета.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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