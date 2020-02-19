В среду, 19 февраля, в небе над Австралией, в штате Виктория, столкнулись два легкомоторных самолета, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным управления безопасности гражданской авиации, в небе столкнулись самолет летной школы Piper Seminole и частный самолет Beechcraft Travel Air.

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Отмечается, что в учебном самолете, который вылетел с аэродрома Мангалор, находились пилот и инструктор, в другом также находились два человека. В результате катастрофы никто не выжил.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют, как именно самолеты оказались на одной траектории полета.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.