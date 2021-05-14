Люди, занимающиеся физической активностью в течении 150 минут в неделю, намного менее подвержены риску развития тяжелой формы COVID-19. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, такие данные были опубликованы в недавней публикации в британском научном журнале спортивной медицины.

Доказанный факт - физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после коронавируса.

Отмечается, что после преодоления болезни физические упражнения являются очень важными, так как помогают вернуться к нормальному ритму жизни.

Ранее мы писали, что международная группа исследователей заявила, что у части больных, у которых были обнаружены тяжелые формы коронавирусной инфекции, наблюдались крайне негативные последствия в работе головного мозга. Ученые проанализировали состояние 3 тысяч пациентов.

Кроме того, американские ученые провели исследование и выяснили, у каких пациентов вероятность смерти в шесть раз выше, чем у пациентов без неврологических осложнений. Специалисты проверили данные из 133 больниц для взрослых на всех континентах, кроме Антарктиды.

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