У Києві відкрили меморіал "Місце для роздумів" - символічну синагогу. 11-метрову споруду спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц.

Вона виготовлена зі сторічної деревини дуба, що символізує зв'язок трагічних подій у Бабиному Яру і сьогодення. Подібно до книги вона відкривається і закривається за допомогою спеціальних механізмів. Всередині оздоблена візерунками і текстами молитов. А стеля прикрашена малюнками у вигляді карти зоряного неба 29 вересня 1941 року - у перший день масових розстрілів в Бабиному Яру.

Після офіційної церемонії це місце зможе відвідати кожен охочий.