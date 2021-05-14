"Місце для роздумів": у Києві відкрили меморіал в пам'ять про трагедію у Бабиному Яру [ Редактировать ]
У Києві відкрили меморіал "Місце для роздумів" - символічну синагогу. 11-метрову споруду спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц.
Вона виготовлена зі сторічної деревини дуба, що символізує зв'язок трагічних подій у Бабиному Яру і сьогодення. Подібно до книги вона відкривається і закривається за допомогою спеціальних механізмів. Всередині оздоблена візерунками і текстами молитов. А стеля прикрашена малюнками у вигляді карти зоряного неба 29 вересня 1941 року - у перший день масових розстрілів в Бабиному Яру.
Після офіційної церемонії це місце зможе відвідати кожен охочий.
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