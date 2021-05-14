В пятницу, 14 мая, в столице Афганистана - Кабуле прогремел взрыв в мечети. В результате происшествия погибли по меньшей мере 12 человек.

Взрыв произошел во время пятничной молитвы, когда верующие собрались на второй день праздника Ид аль-Фитр, сообщает Reuters.

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Отмечается, что "Талибан" ранее объявил о трехдневном прекращении огня в связи с праздником, знаменующим окончание священного месяца поста Рамадан. Ответственность за нападение пока никто не взял.

Взрыв произошел менее чем через неделю после того, как в результате взрыва в школе погибли 80 человек.

Насилие, в том числе нападения на мирных жителей, возросло в Афганистане, несмотря на то, что США начали операцию по выводу всех своих оставшихся войск в течение следующих четырех месяцев.

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