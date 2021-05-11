На химическом заводе в Японии произошел взрыв [ Редактировать ]
Не менее четырех человек пострадали в результате взрыва и последующего возгорания на территории химического завода организации Sakai Chemical Industry. Инцидент произошел на северо-востоке Японии. Об этом передает Thomson Reuters Foundation.
Согласно предварительным сведениям, данные о хлопке, напоминающем взрыв, поступили спасателям в 7:45 по местному времени. Люди заметили клубы дыма, который поднимался над территорией завода в городе Иваки префектуры Фукусима.
На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты, а также полицейские.
Пострадавшие в настоящий момент находятся в сознании. Причина взрыва сейчас неизвестна, начата проверка.
Читайте также, в городе Стебник Львовской области в результате взрыва гранаты пострадали трое несовершеннолетних. Как выяснилось, что-то рвануло возле магазина на столиках, где сидели четверо несовершеннолетних - три девочки и парень.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Киеве 8 мая поступило сообщение о минировании ряда объектов
По его словам, эпидемиологическая ситуация остается опасной по всему миру
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2021 года установил официальный курс
Здоровье и красота кожи непосредственно зависит от рацион
Украина приобретает все больше поддержки государств - членов Евросоюза по своей евроинтеграционной перспективе