Фото: взрыв на заводе в Японии / Kompas.com ALWI

Не менее четырех человек пострадали в результате взрыва и последующего возгорания на территории химического завода организации Sakai Chemical Industry. Инцидент произошел на северо-востоке Японии. Об этом передает Thomson Reuters Foundation.

Согласно предварительным сведениям, данные о хлопке, напоминающем взрыв, поступили спасателям в 7:45 по местному времени. Люди заметили клубы дыма, который поднимался над территорией завода в городе Иваки префектуры Фукусима.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты, а также полицейские.

Пострадавшие в настоящий момент находятся в сознании. Причина взрыва сейчас неизвестна, начата проверка.

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