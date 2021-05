В воскресенье, 2 мая, в Иране на химическом заводе в провинции Кум произошел мощный взрыв. Во время тушения пожара пострадали двое спасателей.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что инцидент произошел в 6 утра по местному времени на фабрике "Маваллан", которая занимается химической промышленностью.

#Iran

May 2

Horrible fire at a plant of the petrochemical industries (Shokohieh Alcohol factory) in the city of Qom.

Firefighters were dispatched to the incident area.

6 people injured. pic.twitter.com/v13Ic26QeQ — mostafa.m (@MostafaMe4) May 2, 2021

На борьбу с огнем были брошены более 100 пожарных. Во время тушения полностью сгорела пожарная машина, двух пострадавших спасателей доставили в больницу.

Massive fire breaks out at an alcohol producing factory near Qom, central #Iran. Cause of incident is not known. Two firefighters have been injured. pic.twitter.com/blzZvycObT — Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) May 2, 2021

В связи с происшествием местные власти объявили в регионе чрезвычайное положение. К борьбе с огнем привлекли все организации, включая военных КСИР (Корпус стражей исламской революции).

О причинах взрыва пока не сообщается.

Huge fire in Shokuhieh Industrial Town in Qom, #Iran. At least two firefighters have been seriously injured. pic.twitter.com/8KLh8M6pD6 — Hossein Ghazanfari (@TehranDC) May 2, 2021

