Ізраїль відзначає річницю утворення військовою операцією у секторі Газа [ Редактировать ]
75 річницю утворення держави Ізраїль відзначають сьогодні. Щоправда, саме сьогодні ізраїльтянам не до святкувань. Армія країни здійснив у секторі Газа наймасштабнішу військову операцію від початку нинішнього конфлікту.
Цієї ночі ЦАХАЛ задіяв 160 літаків та гвинтокрилів, а також танки і артилерію. За 40 хвилин знищили півтори сотні об'єктів Хамасу. Ціллю атаки була мережа підземних тунелів, які бойовики Хамасу використовують для укриття та переміщення зброї.
Від початку ескалації по території Ізраїлю з Гази випустили 1750 ракет. У відповідь ізраїльська армія знищила вже понад 600 об'єктів бойовиків. З ізраїльського боку загинули восьмеро людей, з палестинського - більше сотні.
Міжнародна спільнота закликає до припинення бойових дій. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що операція "Вартовий стін" проти бойовиків Хамасу триватиме стільки, скільки потрібно.
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