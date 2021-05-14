75 річницю утворення держави Ізраїль відзначають сьогодні. Щоправда, саме сьогодні ізраїльтянам не до святкувань. Армія країни здійснив у секторі Газа наймасштабнішу військову операцію від початку нинішнього конфлікту.

Цієї ночі ЦАХАЛ задіяв 160 літаків та гвинтокрилів, а також танки і артилерію. За 40 хвилин знищили півтори сотні об'єктів Хамасу. Ціллю атаки була мережа підземних тунелів, які бойовики Хамасу використовують для укриття та переміщення зброї.

Від початку ескалації по території Ізраїлю з Гази випустили 1750 ракет. У відповідь ізраїльська армія знищила вже понад 600 об'єктів бойовиків. З ізраїльського боку загинули восьмеро людей, з палестинського - більше сотні.

Міжнародна спільнота закликає до припинення бойових дій. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що операція "Вартовий стін" проти бойовиків Хамасу триватиме стільки, скільки потрібно.