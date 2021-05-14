Треба окремо вести дискусію про легальну зброю (її обіг, контроль, хто має доступ, навчання) - і нелегальну. Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заявив Андрій Осадчук, народний депутат від фракції "Голос".

У всьому світі нелегальна зброя - це злочин, за який передбачена дуже тяжка відповідальність. Тому якщо у нас є нелегальна зброя - а вона у нас є - нехай цим займається Міністерство внутрішніх справ і СБУ. Мова йде не проте, що ми хочемо легалізувати нелегальну зброю. Ми говоримо про обіг.

Політик нагадав, що в Україні є легальна зброя - всі хто бажає мати зброю, можуть піти її купити, оформити. І українці мають на руках 1,3 млн легальних "стволів" на руках.

І найбільша дискусія - про носіння зброї, а саме на вулиці, в громадських місцях. Треба давати відповідь "а для чого", "коли і як". На ці питання відповіді немає. Кримінальний кодекс України дуже чітко дає цю можливість - право на самозахист. І там все непогано написано. Бо коли буде застосована зброя - я кажу виключно про легальну зброю - постає проблема - ця людина захищалася чи нападала. І підуть розбори, і ця проблема може бути вирішена виключно в судах.

Андрій Осадчук вважає, що в Україні і досі існує радянська доктрина сили та зброї. Тобто влада і держава має монополію на силу, а людина і громадянин немає. І це абсолютно ненормально.