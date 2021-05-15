Колишній міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що ніколи не користувався ані пільгами, ані безоплатним службовим житлом. Відповідну заяву він опублікував у Facebook після того, як його прізвище на засіданні РНБО назвав президент України Володимир Зеленський.

Точно не чекав почути своє прізвище після засідання РНБОУ. Та й таке буває. Але бути публічною людиною - не лише здорово, це ще й відповідальність. І тому кожен з нас, державних діячів, хто агітує за рух до Європи та впровадження європейських стандартів публічності, повинен відповідати на публічні питання, в тому числі - де живеш, і скільки це тобі коштує.

Геннадій Зубко повідомив, що під час своєї роботи і народним депутатом України, і першим заступником Адміністрації Президента, і в двох урядах України ніколи не користувався ані пільгами, ані безоплатним службовим житлом. І нагадав, що пільги для урядовців в Україні скасували в 2014 році.

Житло завжди орендував, а з 2016 року офіційно орендую, проживаю, декларую і оплачую будинок в 265 кв. метрів (132,5 кв. метрів житлових, 132,5 кв. метрів підвальних) в базі (або зоні) відпочинку Конча-Заспа. Я публічна людина, і тому публікую фото будинку і фото платіжних доручень за своє житло - і під час роботи в Уряді, і під час президенства Зеленського. Це не є державною таємницею.

Екс-міністр повідомив, що щомісячно сплачував за оренду житла в Конча-Заспі:

в 2017 році - 58 тис. грн;

в 2020 році - 69 тис. грн;

в 2021 році - 104 тис. грн.

Нагадаємо, що під час засідання РНБО 14 травня президент України Володимир Зеленський підняв питання державної землі та будинків у селищах під Києвом, а також їхніх власників.

Сьогодні ми торкнулися важливого питання - це державні землі і будинки в Конча-Заспі і Пущі-Водиці, а також особи, в користуванні яких вони знаходяться. В цілому мова про майже 400 гектарах заповідної землі і більше 100 державних будівель і дач.

За словами Зеленського, мова йде про "колишніх суддів, прокурорів, митників, податківців". Серед них, уточнив глава держави, колишні за часів президентства Віктора Януковича міністри освіти Дмитро Табачник і охорони здоров'я Раїса Богатирьова, екс-генпрокурор Святослав Піскун, віце-прем'єр часів Петра Порошенко Геннадій Зубко і директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн.