Один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в Торонто (Канада). Неизвестный открыл по автомобилю. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Отмечается, что в близлежащих зданиях обнаружены след от попадания пуль.

"Сообщается, что мужчина вышел из машины и начал стрелять. Офицеры обнаружили пятерых пострадавших. Один из пострадавших скончался от полученных ран", - говорится в сообщении

Стрелявший скрылся с места инцидента на черном автомобиле.

Читайте также, неизвестный открыл стрельбу в казино "Онейда". Игральное заведение находится недалеко от города Грин-Бей, штат Висконсин, человек, который подозревается в стрельбе, задержан сотрудниками правоохранительных органов, полицейские ведут осмотр здания, где велась стрельба.

Кроме того, восемь человек погибли в результате стрельбы, устроенной преступником на объекте почтовой компании FedEx в городе Индианаполис, полиция заявила, что стрелок покончил с собой и больше не представляет угрозы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.