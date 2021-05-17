В Канаде мужчина устроил стрельбу, есть жертвы [ Редактировать ]
Один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в Торонто (Канада). Неизвестный открыл по автомобилю. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.
Отмечается, что в близлежащих зданиях обнаружены след от попадания пуль.
"Сообщается, что мужчина вышел из машины и начал стрелять. Офицеры обнаружили пятерых пострадавших. Один из пострадавших скончался от полученных ран", - говорится в сообщении
Стрелявший скрылся с места инцидента на черном автомобиле.
Читайте также, неизвестный открыл стрельбу в казино "Онейда". Игральное заведение находится недалеко от города Грин-Бей, штат Висконсин, человек, который подозревается в стрельбе, задержан сотрудниками правоохранительных органов, полицейские ведут осмотр здания, где велась стрельба.
Кроме того, восемь человек погибли в результате стрельбы, устроенной преступником на объекте почтовой компании FedEx в городе Индианаполис, полиция заявила, что стрелок покончил с собой и больше не представляет угрозы.
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