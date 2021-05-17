В понедельник, 17 мая, в столичной подземке произошло ЧП - на станции метро "Арсенальная" упал под поезд пассажир, в результате чего движение поездов на "красной" линии метро было приостановлено.

Позже в Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что пассажир, который упал под поезд метро, жив.

"Мужчина жив. Его госпитализировали медики", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

В свою очередь, в киевском метрополитене сообщили, что движение метро восстановлено.

"Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажира на рельсы на станции "Арсенальная", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали о том, что в Киеве женщина родила в переходе у станции метро. Роженице помогали сотрудники подземки и полиции, а также пассажиры.

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